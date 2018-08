Søren Rasmussen oplyser, at nedskæringen vil give en kontingentstigning for medlemmerne på 100 kroner om året. Sidste år var der 2883 medlemmer af Idræt for Alle.

Også de flere tusinde deltagere i Idræt for Alle skal til at betale mere for at dyrke motion. I 2019 spares der 144.000 kroner og fra 2020 og frem 288.000 kroner årligt ud af Idræt for Alles samlede kommunale tilskud på 520.000 kroner.

Et af de steder, besparelserne rammer, er på den folkeoplysende voksenundervisning, hvor der spares 125.000 kroner i 2019 og det dobbelte fra 2020 og frem. Det kan ifølge udvalgsformand Søren Rasmussen (DF) betyde mindre stigninger i deltagergebyret, eller at udbyderne af undervisningen tilbyder færre lektioner til samme penge i løbet af en sæson.

Den højere egenbetaling kommer i forbindelse med de besparelser, som et enigt fritids- og idrætsudvalg netop har peget på, og som kommer i kølvandet af den omfattende sparerunde, som netop nu er i gang i Kolding Kommune. Her har økonomiudvalget pålagt fritids- og idrætsudvalget at spare en million kroner i 2019 og halvanden millioner kroner om året fra 2020 og frem.

Kolding: Mere brugerbetaling, højere kontingenter og mulig lukning af en eller et par fritidsklubber bliver formodentlig virkelighed for medlemmer af Koldings foreninger og klubber og brugere af aftenskolerne.

Økonomiudvalget har vedtaget servicebesparelser i Kolding på 45 millioner kroner i 2019. Disse besparelser stiger til 74 millioner i 2020 og 96 millioner kroner per år fra 2021 og frem. Dertil kommer besparelser på anlægsudgifterne på mellem 9 og 12 millioner kroner om året, der bl.a. findes ved at skære ti procent af en række planlagte anlægsudgifter. Endelig har man vedtaget en skattestigning på en halv procent fra 2019. Hvert enkelt udvalg har peget på, hvordan besparelserne på dets område skal findes. Byrådet har endnu ikke endelig vedtaget besparelserne. Fritids- og idrætsudvalget fandt flere besparelser, end det er pålagt. Det skyldes, at det stadig manglede at finde de obligatoriske 0,3 procents-besparelser fra 2019 og frem, som alle udvalg allerede blev sat i gang med sidste år.

Små klubber i fare

Der bliver også skåret på de foreningsdrevne fritidsklubber for elever i 4.-6. klasse. Politikerne valgte dog ikke at følge et forslag fra direktionen om at spare hele det kommunale tilskud på knap 2,5 millioner kroner væk, men nøjes i stedet med at skære 142.000 kroner i 2019 og 242.000 kroner per år fra 2020.

- Vi ønsker at bevare klubberne, men kan også se, at nogle af dem ikke har en særlig stor søgning, så der kan eventuelt blive tale om sammenlægning af nogle klubber. Jeg tror, vi kan spare der uden den store dramatik, siger Søren Rasmussen, der ikke vil afvise, at en eller flere klubber lukkes.

- Vores mål har været, at ingen på udvalgets område kommer til at mærke voldsomme besparelser, for de ting, der foregår der, har stor værdi. Vi har villet gøre det så lempeligt som muligt, og det, synes jeg, er lykkes, selv om vi alle helst ville være disse besparelser foruden, siger Søren Rasmussen.