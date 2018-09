Stor bekymring blandt forældre til eleverne på Koldings specialskoler får byrådet til at frede sfo-tilbud til de ældste elever. De lover, at det fortsat vil være op til hver enkelt familie, om deres barn skal være i sfo efter skoletid.

Kolding: Store bekymringer og frustrationer blandt forældre til eleverne på Koldings specialskoler over millionbesparelser på området får nu politikerne i byrådet til at love, at de vil sikre sfo-tilbuddet til de ældste specialelever mod forringelser.

Dermed kan alle specialskoleelever i 7.-9. klasse også i fremtiden benytte sig af eftermiddagspasningen på deres skole, hvis deres forældre mener, at de har brug for det.

Et flertal i børne- og uddannelsesudvalget havde ellers allerede sagt ja til at spare sfo-tilbuddet til de ældste specialelever efter skoletid helt væk fra næste skoleår for på den måde at spare 8,7 millioner kroner om året. Flertallet havde samtidig meldt ud, at de ville sørge for, at de specialelever, der har krav på pasning, også får tilbuddet i fremtiden, og de ville sende et endnu ukendt beløb tilbage til området.

Men det var ikke nok til at få bugt med nervøsiteten hos forældre til specialskoleeleverne, og også SF og EL så med kritiske øjne på, at specialelever, der ikke er dårligt nok fungerende, ville miste retten til et sfo-tilbud.