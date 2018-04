Efter at elever satte storkerede op: Nu huserer en stork i Eltang

Efter at elever fra Eltang Skole for nylig lavede en storkerede og fik den sat op ved golfbanen, er der nu set en stork i området.

Kolding: Elever og lærere på Eltang Skole holder i øjeblikket nok ekstra godt øje med den storkerede, som de i marts satte op ved den nærliggende Birkemose Golf Klub.

Det fugtige moseområde omkring golfklubben er noget nær perfekt for storke, og foreløbig har opsætningen af storkereden givet gevinst i form af, at der er set en stork i området ved Eltang.

Det var lærer på skolen, Janne Skjølstrup, der torsdag morgen i sidste uge så storken på Nr. Stenderupvej og skyndte sig at tage et par billeder af den.

Naturfagskonsulent i Kolding Kommune, Jørn Chemnitz, glæder sig over, at der er set en stork i Eltang-området. Her har der tidligere været storke, men det er flere år siden. Hvert år bliver der dog set storke forskellige steder i Kolding Kommune.

- Det primære for storken er, at der er gode, egnede steder at finde føde som insekter, fugle og mus. Det er der i Eltang-området, hvor der er så meget urørt natur. Og nu er der også sat en rede op, siger Jørn Chemnitz, der fortæller, at den nye rede kan have gjort det ekstra attraktivt for storken at holde til i området.

Han mener dog også, at det er "i den sene ende af sæsonen", hvis man skal gøre sig håb om at få en ynglende storkepar i år.

- Men hvis storken er opmærksom på reden, kan det være, den vender tilbage dertil næste år, siger han.

Han forklarer, at det er det relativt uberørte moseområde og de våde enge omkring Birkemosen og Gudsø Vig, der gør det velegnet for storke. Her er nemlig en større biodiversitet end mange andre steder.