Efter årtier er det slut: Nu bliver Koldings usleste gade fin

- Baggrunden er, at vejen har en meget udtalt tværprofil med et stort fald inde fra midten. Det betyder, at man ikke kan åbne døren på en bil, der er parkeret på vejen, uden at lave skade på bilen, fordi man kommer til at knalde døren ind i kantstenen. Det er derfor, det i øjeblikket er tilladt at parkere med et hjulsæt oppe på fortovet i Ålykkegade, forklarer hun.

Sagsbehandler Lene Pilt fra Vej og Park i Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning fortæller, at Ålykkegade vil blive totalrenoveret i hele vejens bredde fra skel til skel og helt ind til hække og hegn - altså inklusiv fortovene.

For nu har de i 20 år levet deres liv på den gade, som er blevet udråbt som Koldings usleste, og igen og igen er de blevet lovet, at den kummerlige vej ville blive renoveret for kort efter at blive skuffede igen.

Billedet her er fra 2011 i den del af Ålykkegade, som vender længst ud mod Kolding Ådal. Her var vejen i årevis så farlig at færdes på, at den delvist måtte afspærres. To af gadens beboere, Benny og Alice Dall, frygtede, at skrænten skred ned på deres hus. Nu er gaden rettet op på dette stykke. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Gener

I hele kørebanens længde bliver der lagt ny asfalt, mens kantstenene bliver genanvendt.

- Det skyldes både, at de er flotte, og at vi gerne praktiserer cirkulær økonomi, forklarer Lene Pilt.

Til gengæld kommer der nye fortovsfliser, og der kommer til at ske en tilretning af bagkanten ind mod haverne.

Det store renoveringsprojekt starter i august, og beboerne slipper ikke for gener i de tre måneder, det står på. Eksempelvis kan skraldebilerne ikke hente affald ved alle ejendomme, så nu får beboerne udleveret nogle flere affaldsposer, og der bliver sat to større containere op i området.

Der bliver også pres på parkeringspladserne i området, fordi en af dem skal indrettes som arbejdsplads.

- Det gode er, at der endelig sker noget, for den vej har virkelig haft det skidt i mange år. Og så er det bare dejligt, at borgerne er parate til at hjælpe hinanden, siger formand for byrådets teknikudvalg, Jakob Ville (V). Han henviser til, at beboerne blandt andet hjælper hinanden med at tage hånd om de ældre mennesker, som kan få udfordringer med at bringe deres affald frem til containerne.

Kolding Kommune ønsker ikke at oplyse den anslåede pris for vejarbejdet, fordi det er i udbud i øjeblikket - men der er ikke tvivl om, at der endnu engang er tale om flere millioner kroner.