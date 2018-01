Efter Gribskov-skandale kommer Attendos regninger på dagsordenen i Kolding

Betalingerne for hjemmepleje i Gribskov Kommune har sejlet. Det får seniorudvalgets formand til at sætte afregningerne i Kolding på dagsordenen, for her er firmaet Attendo leverandør ligesom i Gribskov.

Kolding: Det gav genlyd over hele landet, da Ugeavisen Gribskov i tirsdags kunne afsløre, at plejefirmaet Attendo har modtaget 13,4 millioner kroner uberettiget for hjemmeplejeopgaver, der aldrig er udført for Gribskov Kommune. Nogle af fakturaerne kunne føres tilbage til borgere, der ikke længere er i live. I Kolding har seniorudvalgets formand, Søren Rasmussen (DF), også bemærket historien. - Så når vi har møde i udvalget i næste uge, vil jeg helt bestemt høre forvaltningen, om vi har grund til at være bekymrede over, at noget tilsvarende er sket her i Kolding. Jeg ved ikke, hvordan man vil kontrollere sagen, for som politikere er vi ikke inde i detaljerne om, hvordan faktureringen foregår, siger Søren Rasmussen. I Kolding driver Attendo både plejecentret Vonsild Have, og firmaet er en af de private leverandører af hjemmehjælp til Kolding Kommune. Søren Rasmussen understreger, at han vil blive meget overrasket, hvis der er noget at komme efter i Kolding Kommune. - For det er ikke længe siden, at vi skiftede til ny teknik på hjemmeplejeområdet, og i den forbindelse var vi gennem alle sager, så derfor tvivler jeg på, at der er uregelmæssigheder, som vi ikke har opdaget i den forbindelse.

Hjemmepleje fra Attendo Attendo Kolding hjemmepleje yder hjælp ud fra de ydelser, man er visiteret til fra Kolding Kommune. Hos Attendo har borgerne en kontaktperson, som man kan henvende sig til med spørgsmål og synspunkter. Kontaktpersonen hjælper med at planlægger de daglige rutiner, så de passer til borgernes behov og ønsker.



Personalet bærer bærer Attendotøj og ID-skilt.