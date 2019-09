Kolding: I otte årtier år husede Søndergade 20 i Kolding Papirlageret. Men sådan er det ikke længere. Ved årsskiftet lukkede butikken og det lille stykke Kolding-historie.

I stedet flytter Montha Thaimassage og Spa nu ind.

Der er åbningsreception lørdag 7. september fra kl. 10 til 13, hvor der bydes på thaimad, kage, kaffe og te. Der vil være en lille gave til de første 50. Fra kl. 11-12 vil der være live massage, hvor man kan se hvordan massagen udføres og stille spørgsmål til behandlingen.

Montha Thaimassage åbnede 1. maj 2017 i Søndergade 23, hvor det blot var Montha selv, der tog imod en. Nu er hun klar til at åbne i nye lokaler, og der er ansat to massører for at kunne følge med efterspørgslen.

Det er ikke kun lokalerne, der får et nyt udseende, men også navnet som ændres til Hos Montha.