Efter 700 udeblivelser: Nu skal du selv booke tid til scanning på Kolding Sygehus

Kolding: 700 gange sidste år måtte radiograferne på afdelingen for røntgen og scanning på Kolding Sygehus se langt efter patienterne. Afdelingen oplevede nemlig, at 700 patienter udeblev fra den MR-scanning, de ellers skulle have foretaget.

Det skal der gøres op med nu, og derfor har afdelingen indført, at patienter frem over selv skal bestille tid til en MR-scanning, når patienten er blevet henvist fra egen læge. Håbet er, at når patienten selv får lov til at vælge, vil han eller hun huske sin tid.

Før den 1. august er patienterne automatisk blevet tildelt en tid.

- Vi håber på, at det kan sænke antallet af udeblivelser, men også antallet af folk, der ringer og vil have flyttet deres tid. Det har vi brugt mange ressourcer på, siger Anne Frøkjær, der er ledende lægesekretær på røntgenafdelingen.

Hun fortæller, at afdelingens radiografer har været særligt ramt af udeblivelserne.

- Udeblivelserne har været et problem for vores radiografer især i weekenderne. Det har ofte været i weekenderne, patienterne er udeblevet, og så sidder radiograferne om søndagen og ikke kan foretage sig noget, siger Anne Frøkjær.

- Der har været ret meget spildtid for radiograferne. Nogle gange har der ikke været noget at lave, for man venter jo på, om patienten dukker op eller ej, og man kan ikke vide, om patienten kommer, før man står der, siger hun.