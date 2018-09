Ecco Walkathon igen i Kolding

Kolding: Ecco Walkathon er et årligt tilbagevendende velgørenhedsarrangement, der holdes lørdag 13. oktober på Akseltorv i Kolding.

Arrangementet kombinerer velgørenhed og motion, Ecco donerer nemlig 7,50 kr. pr. kilometer hver deltager går. Der er noget for enhver smag med tre forskellige ruter: Familieruten (6 km), Just Walk ruten (10 km) og Halvmarathon-ruten (21 km). Samtidig vil der være masser af underholdning for folk i alle aldre.

- At gå er en fantastisk måde at få motion på, og er samtidig en god måde at være sammen med andre på. Vi opfordrer jer derfor til at samle firmaet, tage jeres kollegaer i hånden og tilmelde jer årets Ecco Walkathon. Hvert skridt tæller, lyder det i den pressemeddelelse, der er udsendt.

- Sæt den ene fod foran den anden og gå med, er det simple budskab, når vi nu for 19. gang i Danmark byder op til gang i forbindelse med årets ECCO Walkathon. Du gør med din deltagelse i ECCO Walkathon ikke kun noget for din egen motions skyld, du gør også noget for børns vilkår i SOS Børnebyerne eller for Hjerteforeningens forebyggende initiativer.