Easyfood gasser op for stor indsamling til kræftramte mænd

Easyfood står nemlig bag motorcykelsammenholdet Café Ride, der hvert år deltager i det såkaldte The Distinguished Gentleman's Ride, hvor motorcyklister tager pænt tøj på, mødes med andre mc-entusiaster og samler penge ind til at bekæmpe kræftsygdomme, der rammer mænd. I 2018 deltog Café Ride i Aarhus og samlede over 150.000 kroner ind, hvilket gjorde holdet til det 12. mest indsamlende i hele verden, og også i år deltager i virksomhedens mc-hold i løbet.

Måske umiddelbart ikke så meget - og så alligevel, for brødvirksomheden Easyfood vil gerne kendes for at spille en aktiv rolle i det omkringliggende samfund gennem anderledes tiltag. Og der kommer motorcyklerne og det pæne tøj ind, påpeger virksomheden i en pressemeddelelse.

Det afspejler værdier

- Vi bruger i forvejen coffeeshopmiljøet, som en del af iscenesættelsen af vores produkter. Her indgår motorcykeluniverset også som et vigtigt element. Derfor var det oplagt for os at kaste os over Gentleman's Ride. Det afspejler alle de værdier, vi står for, og gør, at vi samtidig kan tage et ansvar, så det hele ikke kun handler om at sælge en masse produkter, forklarer administrerende direktør Flemming Paasch i pressemeddelelsen.

Senest deltog 120.000 motorcykelentusiaster i 650 byer verden over i The Distinguished Gentleman's Ride. Det betød, at der blev samlet over 35 millioner kroner ind til kræftforskning.