EWII fyrer otte medarbejdere og siger farvel til direktør

- Decentraliseringen og ændringerne i organisationsstrukturen er et element og et nødvendigt skridt i justeringen af vores strategi. Vi skaber en øget synlighed og forståelse for sammenhængen mellem indtægter og omkostninger, og det vil i langt højere grad ansvarliggøre forretningerne i dagligdagen," siger EWIIs nye administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn i pressemeddelelsen.

Helt ny topdirektør

Som en del af omstruktureringen i EWII Koncernen, overtager Lars Bonderup Bjørn det daglige ledelsesansvar som direktør i datterselskaberne EWII Mobility A/S og EWII Telecare A/S fra Bettina Eriksen, der fratræder EWII.

- Der er behov for en strategisk justering, og med de udfordringer, vi står med i EWII, har jeg behov for at komme tættere på forretningen i nogle af vores selskaber - blandt andet for at finde ud af, hvilket ejerskab der vil være bedst for udviklingen af forretningen. Jeg vil gerne takke Bettina Eriksen for indsatsen i en svær periode for selskaberne, siger Lars Bonderup Bjørn.

Den nye topdirektør har kun siddet i stolen siden 1. januar. I juni 2017 blev den daværende administrerende direktør, Knud Steen Larsen, fyret efter længere tids uro.