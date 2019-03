EU-kandidat vælger ikke Kolding Byråd fra på forhånd

- Hvis du spøger, om det automatisk bliver et nej til byrådet, hvis jeg kommer i EU-parlamentet, så har jeg ikke taget stilling endnu. Der er selvfølgelig noget kalendergymnastik, der skal gå op i en højere endnu, men hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, vil jeg gerne bevare kontakten til byrådsarbejdet, for det er jeg rigtig glad for.

Og hvis den holder, så kan han meget vel stå i den situation, at han har dobbeltmandat med plads i både parlamentet og i Kolding Byråd. Der er ikke noget krav om, at han skal vælge mellem de to poster, men Asger Christensen har på forhånd gjort sig visse tanker.

Ved afstemningen på landsmødet endte Asger Christensen som nummer tre på listen. Og selv om valget i sidste ende afgøres af de personlige stemmer på Venstres liste, så er han helt med på, at det er gavnligt for synligheden at stå højt på listen. Hertil kommer at Venstre modsat sidste valg har indgået valgforbund med andre blå partier.

Gårdejer.Medlem af Lokaldemokratiudvalget og medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.Medlem af Havnebestyrelsen Stemmeberettiget medlem af repræsentantskabet i Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark. Stedfortræder for Jørn Pedersen som stemmeberettiget delegeret ved KL's politiske topmøder. Stedfortræder for Merete Due Paarup i bestyrelsen for Fonden Vranderup Østergård. Stedfortræder for Eea Haldan Vestergaard i bestyrelsen for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Kilde: Kolding Kommune

Kalender-gymnastik

Kan det ligefrem være en fordel at sidde begge steder?

- Ja, for jeg synes, at byrådsarbejdet er meget tæt på borgerne, og det kan være med til at føde tanker og ideer, som man vil kunne tage med over i det europæiske arbejde, hvor jeg især vil arbejde for, at reglerne bliver enklere, så det bliver nemmere både at være borger og virksomhed.

- Så jeg vil egentlig foretrække at kunne sidde begge steder. Men det er vigtigt, at kalendergymnastikken går op, for det skal være sådan, at man ikke forsømmer nogen at stederne, det er i hvert fald et krav fra min side, og det synes jeg også, at både vælgerne og ens kolleger har krav på, siger Asger Christensen.