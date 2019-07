EU giver millioner til stenrev og naturpleje

10 partnere - her i blandt Kolding Kommune - skal over de kommende år gennemføre indsatser for 62 millioner kroner, der skal forbedre levevilkårene for en række truede kystfugle. Pengene til projektet kommer blandt andet fra EU's Life-fond.

Kolding: Som en del af handleplanen for Naturpark Lillebælt arbejder Kolding, Middelfart og Fredericia Kommuner med at etablere stenrev til gavn for fuglelivet og livet under havoverfladen i Lillebælt. Dette projekt finansieres primært gennem et større EU-projekt i samarbejde med en række andre partnere, og det følges tæt af forskere fra SDU.

Det er som et folkeligt supplement hertil, at Kolding Kommune nu åbner sin egen stenbank, der skal samle sten ind til at lave lokale stenrev ud for Koldings kystlinje.

Stenrev, yngleøer og græssede strandenge er en del af de tiltag, der indgår i EU-projektet, som over de kommende år vil gøre en forstærket indsats for kystfugle i den vestlige Østersø. Ambitionen er at forbedre så mange af fuglenes levesteder som muligt - både ynglesteder, rasteområder og hvor fuglene søger føde. Projektet omfatter derfor både indsatser på land og indsatser til havs.

Kolding Kommune er en af de ti partnere i det EU-støttede projekt, som både skal forbedre eksisterende levesteder og skabe nye.