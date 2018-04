EL vil bruge fire millioner fra pulje til besparelser

Enhedslisten foreslår, at politikerne tager fire millioner fra en udviklingspulje til at dække en del af de kommende millionbesparelser på folkeskolerne.

Kolding: Enhedslistens Benny Dall kommer nu med et alternativt forslag til, hvordan en del af de kommende millionbesparelser på Koldings folkeskoler kan dækkes.

Han deltog ikke i en del af mødet, da børne- og uddannelsesudvalget onsdag behandlede en række sparekrav til skolerne og var ikke med til at beslutte, at en del af besparelserne skal dækkes af halvdelen af den skoleudviklingspulje, som byrådet vedtog at etablere for 2018 og 2019.

Puljen indeholder 2,5 millioner kroner i både 2018 og 2019. Resten af udvalget besluttede at bruge de 2,5 millioner, der skulle have været uddelt i 2019, til at dække en del af besparelserne. Resten af besparelserne skal skoleledelser og skolebestyrelser nu forsøge at finde.

Men Benny Dall mener, at man skal tage i alt fire millioner kroner fra puljen og bruge dem alle på at dække sparekravet for 2018, der netop er på fire millioner. Herefter kan man lade en enkelt million blive tilbage i puljen og uddele den næste år, foreslår han.

- Det vil betyde, at de ikke skal finde nogen besparelser ude på skolerne her i år, siger Benny Dall.

Han stiller forslaget, når økonomiudvalget skal beslutte, om det er okay at bruge penge fra puljen til at dække besparelser i stedet for til udvikling.