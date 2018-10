EL: Sæt dige-arbejde på pause til sommerhusejerne er hørt

Modstanden mod højvands-dige ved Bjert, Binderup og Grønninghoved strande vokser. Nu vil Benny Dall (EL) have undersøgt, om der overhovedet er opbakning til sådan et dige blandt majoriteten af sommerhusejerne. For sent, mener DF's Molle Lykke Nielsen.

Kolding: Kolding Kommune bør indstille arbejdet med at undersøge diverse muligheder for at bygge et over to kilometer langt og dyrt dige til måske op mod 17-18 millioner kroner langs Bjert, Binderup og Grønninghoved strande, indtil det er undersøgt, om sådan et dige rent faktisk er et stort ønske blandt de 536 sommerhusejere i området. Det er nemlig dem, som Kolding Kommune i givet fald kan pålægge at betale regningen.

Forslaget kommer fra Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall. Han beder nu teknik- og klimaudvalget og om nødvendigt Kolding Byråd om at tage stilling til, om dige-arbejdet skal sættes i bero.

Meldingen fra Benny Dall kommer, efter at nu 110 grundejere i området har tilkendegivet deres modstand mod det store dige, som Kolding Kommune på opfordring af en meget lille gruppe af sommerhusejere er i gang med at undersøge. I digegruppen sidder bl.a. formanden for Kystvejs Vejlaug, men han repræsenterer ikke sine medlemmer i sagen.

- Der er ingen grund til at bakse med det dige, hvis de ikke vil have det. Så jeg synes, det er nødvendigt, at vi lige stopper op og får en dialog med lodsejerne. Lad os lige klappe hesten og få klarlagt hvor mange huse, der i realiteten er i fare for oversvømmelse. Vi risikerer jo at splitte et helt sommerhusområde med det her, forudser Benny Dall.