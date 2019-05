E45: Tre motorvejsuheld på kort tid nær Kolding

Kolding: Fredag eftermiddag kan trafikken på motorvej E45 ved Kolding give problemer.

Kort før klokken 16 er der sket to uheld tæt på hinanden i henholdsvis nordgående og sydgående retning. Vejdirektoratet melder på sin hjemmeside om, at der er sket et uheld nær motorvejskryds Skærup i sydgående retning, som forventes afsluttet klokken 16.45.

Lidt længere sydpå er det et uheld i nordgående retning, som kan plage trafikken. Uheldet er sket mellem Kolding og Bramdrupdam. Her melder Vejdirektoratet om, at højre spor er spærret, og at der er vragdele på vejen. Her forventer man, at der tidligst er ryddet op klokken 17.

Et kvarters tid senere kom en ny melding fra Vejdirektoratet om en havareret bil på E45 i nordgående retning mellem Kolding S. og Kolding Vest med melding om at nedsætte hastigheden på stedet.