E-sporten er klar til stævne i Kolding igen næste år

Fondens største event foregår den 7. til den 9. september i Sønderborg, hvor elitespillere og computerspil-entusiaster fra ind- og udland mødes i Als. Her bliver der dystet om pengepræmier for omkring 300.000 kroner i spil som Fifa18 og skydespillet Counter Strike.

- Der er 24 etablerede hold indenfor e-sport, og de 18 af dem har man lykkedes med at trække her til Kolding. Det er i sig selv en grund til, at vi synes, at den lokale forening har gjort det godt og fortjener vores opbakning, fortæller Thomas Bjørn-Lüthi, der er fondsdirektør hos Cross Border Esport.

Computerspillere både lokalt og fra hele landet satte kurs mod hallerne i Bramdrupdam. For på ganske kort tid har den lokale forening fået sit hidtil største stævne stablet på benene, og resultatet var tilfredsstillende for Cross Border Esport, som var den lokale forenings helt store samarbejdspartner på stævnet.

Også til hverdag bliver der dyrket e-sport i Bramdrupdamhallerne. Se mere ved at klikke ind på www.koldingesport.dk Her kan du også læse mere om, hvordan du kan komme til at dyrke e-sport i Kolding.

Ros til hallen

Men Cross Border Esport har også en national tur, der bringer e-sporten rundt i landet, og her gjorde man for første gang holdt i Kolding i denne weekend. Kolding E-sport stod selv for at arrangere en hyggeturnering i den ene hal, mens Cross Border Esport kom med et stort setup, hvor elitespillere som hovedpræmie dystede om en plads i konkurrencen i Sønderborg om tre uger.

- Vi er parate til at bakke op om stævnet i Kolding de næste tre år, for man har vist, at det er noget, man virkelig gerne vil. De har arbejdet seriøst med at få en event op at stå, og der er en masse vilje til stede.

- Jeg tror, at allerede næste år vil man se, at stævnet her i Kolding bare er vokset og tiltrækker endnu flere, siger Thomas Bjørn-Lüthi, som også har stor ros til Bramdrupdamhallerne for at skabe gode rammer og tage e-sporten seriøs som sportsgren.