Dyrt demokrati: 300 kroner per stemme til Ewii-valg

Fire millioner kroner koster det at få sammensat et nyt repræsentantskab for energikoncernen Ewii A/S. Post Nord leverer valgmateriale i postkasserne den kommende uge.

Trekantområdet: 130.000 forbrugere kan stille op til en plads i repræsentantskabet for Ewii og lige så mange kan afgive stemme på en kandidat. Valgkampagnen skydes i gang fra næste uge via annoncer og sociale medier, og demokratiprocessen er langt fra gratis.

Selve afviklingen af valget koster 2,5-3 millioner kroner, og dertil kommer det interne forbrug af ressourcer, som beløber sig til mellem en halv og en hel million kroner.

- Det er et stort apparat, men jeg mener også, at det er vigtigt. Og derfor håber vi også, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for enten at kandidere eller i det mindste afgive deres stemme, siger formand for Ewii A/S Jørn Limann.

Men han ved godt, at Ewii-valget hidtil har haft svære odds. Stemmeprocenten faldt i 2014 fra 22 pct. til godt 10 pct.

- Jeg ville rigtig gerne have haft, at vi kunne få flere til at stemme ved eksempelvis at udlove præmier blandt dem, der stemmer, men det må man absolut ikke. Vi må ikke kende identiteten på de, der afgiver stemme, siger Jørn Limann, som håber, at valgdeltagelsen minimum igen kommer tilbage over 20 pct.