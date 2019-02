Nu leder T. Hansen efter en familie, som vil passe på ham. Han er cirka otte måneder gammel, og det er ikke til at mærke på ham, at han er blevet efterladt ved storcentret som kun 12 uger gammel kat.

Her taler vi naturligvis ikke om butikken, der er fyldt med isenkram til enhver, der går rundt med mekanikerdrømme, men om den sorte kat, der i øjeblikket bord på Dyreværnets koldingafdeling. T. Hansen er opkaldt efter butikken, fordi han nåede at tage på eventyr i butikken, inden han blev indleveret til Dyreværnet.

Svært at afsætte katte

Gitte Visbech kalder det en god forretning at købe en kat hos hende. For katten har fået alle de nødvendige vacciner, er blevet kastreret og har været gennem alle lægetjek. Det kan snildt løbe op i flere tusind kroner, hvis man selv skal sørge for, at den kat, man har hentet ude på den lokale bondegård, skal igennem alle de ting.

Men alligevel er det som om, folk ikke helt har fået øjnene op for at købe en kat hos Dyreværnet, selvom det har været muligt i Kolding i et år nu.

- Det går lidt trægt her i Jylland med at få afsat kattene. Jeg synes faktisk, at dem, der har adopteret katte herfra, har været meget positivt. Så jeg kan ikke forstå, det er begyndt at udbrede sig, siger Gitte Visbech.

Der er plads til seks katte hos Søndergård Hunde og Kattepension. Alle dem, der er der nu, har været til salg siden oktober og november.

- Vi har af og til racekatte, og dem er folk meget ude efter. De bliver solgt hurtigt, og de står i høj kurs. Ofte forsvinder de små killinger også hurtigt, siger Gitte Visbech.