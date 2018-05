Dyreværn redder på to år næsten 200 hunde og katte

Kolding: Det var en festdag for dyrene, da Dyreværnet 2. maj 2016 udvidede sine aktiviteter med en samarbejdspartner i Kolding. Foreningens internat i København var ofte overbelagt og kunne ikke alene huse de mange misrøgtede snuder, der havde behov for kærlighed, omsorg og nye familier. Udvidelsen var tiltrængt og tallene bevidner behovet, for på blot to år har Dyreværnet Jylland ved Søndergaard Hunde- og Kattepension reddet og skaffet nye hjem til hele 196 hunde og katte. - Jeg er så stolt over, at vores lille forening har et internat både i København og i Jylland, siger Rikke Christensen-Lee, Dyreværnets direktør.