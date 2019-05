49-årige Frank Sørensen gik for alvor ind i dyrehandelbranchen som 23-årig, da han blev bestyrer i sine forældres dyrehandel i det dengang nyåbnede Kolding Storcenter. 11 år senere overtog han butikken, og siden åbnede han også en butik med rideudstyr. Nu er de to butikker flyttet sammen på Egtvedvej under navnet Tufra Ridesport og Dyrecenter. Foto: Louise Lauritsen