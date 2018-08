Dynefabrik klar med grønne dyner: Det rammer tidsånden

Forbruget af økologiske fødevarer vokser, og nu rykker den grønne tankegang for alvor ind i soveværelset, hvor Quilts of Denmark netop har lanceret deres mest "grønne" dyne til dato.

- Vi håber, at vi har skabt et markant varemærke, der kan hjælpe med løfte omsætningen. Men i dag er dyner i kategorien no-name. Der er ikke mange, der kan nævne navnet på deres dyne. Med det her håber vi, at vi kan ramme folk i hjertet, så når de bliver stoppet på gaden, så vil de kende navnet Nænsom, siger Carsten Nielsen, der er salgsdirektør i Quilts of Denmark.

Dyreetikken er på plads. Bomulden er økologisk, og så er dynerne Allergimærket og Svanemærket. Det er første gang, at dynefabrikken Quilts of Denmark samler fire certificeringer i den samme dyne. Og virksomheden har store forventninger til, at den har ramt tidsånden og forbrugerne.

Vamdrup: Hvis pris var det eneste parameter, kunne dynevirksomheden Quilts of Denmark ikke følge med producenterne i Fjernøsten. Det var udgangspunktet for 18 år siden, da virksomheden blev stiftet, og det gør sig gældende i dag.

Kommet for at blive

Vamdrup-virksomheden er etableret i 2000 og har siden opstartet arbejdet bevidst med det grønne, og senest er virksomheden blevet certificeret med Svanemærket, og nu har virksomheden altså samlet fire certificeringer i én dyne.

- Vi har hele tiden lagt vægt på, at vi skulle fremstille gode, danske produkter. Og helt fra starten har vi haft fokus på innovation, så vi kan skille os ud, når vi kommer ud til vores samarbejdspartner. Der er rigtig mange, der kan lave en reel dyne. Det gør vi også. Men der er ikke så mange, der kan lave dyner med et ekstra tvist, siger Carsten Nielsen, der fremhæver, at virksomheden i mange år har nydt godt af, at den har brugt teknologi, der er udviklet af Nasa.

- Vi skal lave en konkurrencedygtig produktion i forhold til Østen, men vi skal slå på innovation og produktudvikling. Og vores bedste og ældste eksempel på det er Temprakon, der er Nasa-certificeret. Den tankegang har vi udviklet gennem flere år. Så vi har noget, som andre ikke lige kan tilbyde. Og med Nænsom er vi derhenne, hvor tingene går op i en højere enhed. Det er grønt, og det er bæredygtigt, siger Carsten Nielsen.

Det nye produkt bliver lanceret på en messe netop nu, og om en måneds tid kommer dyner og puder ud i butikkerne

- Det handler ikke kun om, at vi kan se, at det er den vej, markedet bevæger sig. Det ligger dybt i vores DNA, at vi vil den vej. Og så er det dejligt, at vi rammer tidsånden. Og jeg tror, det er noget, der er kommet for at blive, siger Carsten Nielsen.