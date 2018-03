Dynefabrik får nye ejere: Skuden blev vendt på ti år

Peter Bøgh Petersen og Camilla Birkegaard havde aktiemajoriteten af Dykon inden salget til kapitalfonden. Nu ejer de hver 10 procent af firmaet. Camilla Birkegaard overtog firmaet i 2007, da hendes mand døde pludseligt. På det tidspunkt var Dykon ved at kuldsejle, og hun allierede sig med it-manden Peter Bøgh Petersen til at vende udviklingen. Arkivfoto

I 2007 var dynefabrikken Dykon ved at falde sammen. Nu er virksomheden solgt til en kapitalfond, der forventer yderligere vækst gennem øget automatisering og virksomhedens søvnlaboratorium.

Lunderskov: Dynefabrikken Dykon har de seneste år præsenteret rekordresultater på stribe, og nu har kapitalfonden Erhvervsinvest købt aktiemajoriteten i Dykon, der producerer puder og dyner. Virksomheden har investeret massivt i teknologi, robotter og seneste et søvnlaboratorium. Og det er netop den type investeringer, der er grundlag for, at kapitalfonden har investeret i virksomheden. Dykon var tæt på at knække nakken i 2007, da ejeren Jens Fredholm pludseligt døde. Hans hustru, Camilla Birkegaard, overtog fabrikken i Lunderskov og allierede sig med it-manden Peter Bøgh Petersen. Partnerne ejede hver 40 procent af selskabet inden salget. Ifølge dagbladet Børsen betaler kapitalfonden et trecifret millionbeløb for 80 procent af firmaet, der beskæftiger 90 ansatte i højsæsonen. Den administrerende direktør Peter Bøgh Petersen og Camilla Birkegaard beholder hver ti procent af aktierne.

Nye ejere Dykon fremstiller og sælger dyner og puder, blandt andet mærkerne Flora Danica og Ringsted Dun. Virksomheden fremstiller også produkter under kundernes egne navne i private labelkollektioner. Kapitalfonden Erhvervsinvest har købt 80 procent af virksomheden. Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, Argentum, AP Pension, Danica Pension, Spar Nord Bank og Sparekassen Kronjylland.

Ti år med fremgang - Dykon har de seneste ti år været inde i en positiv udvikling, hvor der er opnået en betydelig fremgang i både omsætning og indtjening. Fremgangen er skabt af et stærkt og engageret team af medarbejdere, der har været med til gennem øget automatisering at effektivisere produktionen. Samtidig er Dykons egne brands fortsat udviklet med hensyn til kvalitet og bæredygtighed. Erhvervsinvest tror på, at vi kan fortsætte den positive udvikling som fortsat vil skabe danske arbejdspladser. Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med Erhvervsinvest, som vi ser som den ideelle fremtidige ejer," udtaler Peter Bøgh Petersen, der er administrerende direktør i Dykon. Dykon har i 2017 i samarbejde med DTU åbnet et søvnlaboratorium, et "SleepLab", hvor det er muligt at forske i bedre søvn, ved blandt andet at lave simuleringer af søvn i alle verdens klimaer og betydningen af den rette dyne.

Veldrevet virksomhed Erhvervsinvest har store forventninger til den nye investering i Kolding-området. - Dykon er en god og veldreven virksomhed, med en effektiv produktion og en bred portefølje af brands og produkter af høj kvalitet. Virksomheden er godt positioneret i Norden, og vi ser et stort potentiale for yderligere vækst internationalt. Vi ser samtidig et potentiale i at videreudvikle Dykon gennem yderligere automatisering og udvikling af SleepLab. Vi ser frem til at samarbejde med Peter Bøgh Petersen, Camilla Birkegaard og de engagerede medarbejdere og bidrage til virksomhedens fortsatte udvikling, udtaler direktør og managing Partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand. Både Peter Bøgh Petersen og Camilla Birkegaard, hvor sidstnævnte er ansvarlig for HR i Dykon, fortsætter i deres nuværende stillinger. Virksomhed landede i seneste regnskab et overskud på 13,6 millioner kroner mod 11 millioner kroner året før.