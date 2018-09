Dykon køber 2000 ekstra kvadratmeter og åbner udviklingscenter: Alt samles i Lunderskov

Nyt udviklingscenter sætter prikken over i'et - og med 2000 tilkøbte kvadratmeter samler DYKON A/S alt på matriklen i Lunderskov.

Lunderskov: Dynefabrikken Dykon udvider med 2000 kvadratmeter og samler hele virksomheden på matriklen i Lunderskov. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

- Ved at have samlet al produktudvikling under et tag kan vi meget hurtigere udvikle, forbedre og forfine vores produktionsapparater, da vi ikke længere er afhængig af den daglige produktion, lyder det fra Dykons administrerende direktør Peter Bøgh Petersen i pressemeddelelsen.

Dykon er Nordens førende fabrikant af naturfyldsdyner og -puder, og al produktion foregår i Danmark.

Tidligere har de på fabrikken været nødsaget til at teste og udvikle løbende i selve produktionen. Med det nye udviklingscenter sker alt udvikling udenfor produktionen og eventuelle børnesygdomme vil blive tilpasset og rettet, inden det færdige produkt bliver sat i drift.

- På denne måde forstyrrer udviklingsprocessen ikke den daglige rutine og kapacitet i produktionen, og vi kan derfor bibeholde et kontinuerligt flow, siger fabrikschef Flemming Sørensen i pressemeddelelsen.

Dykon forventer, at de med deres nye udviklingscenter vil kunne se en væsentlig forbedring af produktionskapaciteten indenfor relativt kort tid. Derfor skal en del af de nye kvadratmeter også benyttes til lager for på den måde at sikre en effektiv logistik.