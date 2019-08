Droppet: Antallet af udeblivelser på sygehus styrtdykkede - men nu er forsøget lukket

- Vi kunne desværre se, at tallene for udeblivelser begyndte at stige ret hurtigt igen efter, vi gik tilbage til den gamle metode. Jeg synes, vi havde fundet en god metode til at involvere patienter og en god metode til at undgå spild. Vi har også brugt alle de andre redskaber som for eksempel SMS'er til at undgå udeblivelser. Så jeg synes, det er brandærgerligt, at det er nogle juridiske regler, der ikke følger med tiden, der skal forhindre, at det her fortsætter, siger Pica Ann Blackburn Andersen.

Hun konstaterede sidste år, at i løbet af en uge var der i gennemsnit 13 tider i løbet af 2017, hvor radiograferne stod klar, men uden at patienten dukkede op. Forsøget med selvbooking betød, at antallet af udeblivelser faldt til lidt over fire i snit om ugen. Nu er antallet fordoblet til cirka ti udeblivelser i foråret 2019 efter, at man er gået tilbage til den gamle metode.

Forsøget betød samtidig, at afdelingen ikke kunne leve op til garantien om, at patienten inden for 30 dage har en tid til udredning eller er i gang med behandlingen.

I et forsøg på at holde fast i den nye metode skrev afdelingen ud til patienterne, at de skulle ringe inden for tre dage og booke en tid. Men det var ikke nok, for der er ingen garanti for, at patienten kontakter sygehuset - og samtidig skred behandlingsgaranti på 30 dage fra henvisningen.

Kræver lovændring

Lige nu er afdelingen i dialog med Regional Visitation om at finde en løsning, der sikrer, at loven bliver overholdt. Afdelingsleder Mads Haugaard fra Regional Visitation understreger, at det er et meget "fornuftigt" forsøg, men patienten skal have en tid i det første brev, der bliver sendt, forklarer afdelingslederen.

- Lovgivningen er ret entydig på det område, og den er ret skrap. Men der er ingen tvivl om, at sygehuset har gjort det for at gøre tingene lettere for sygehuset og patienten. Men vi har været nødt til at påpege, at der er nogle udfordringer på det her område, siger Mads Haugaard, der vurderer, at lovgivningen skal ændres, hvis forsøget skal genoptages.

- Forsøget giver jo god mening, og derfor er det ærgerligt, at du ikke kan kombinere det praktiske og lovgivningsmæssige i det her tilfælde. Men der er nogle meget præcise og konkrete rettigheder for patienten på det her område. Hvis den her type forsøg for alvor skal komme ud at flyve, så skal man nok ind og kigge på, om lovgivningen levner muligheder for den her type fleksibilitet, siger Mads Haugaard.