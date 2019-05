Drop tyggetobakken: Skole sætter ind mod snus blandt elever

Ifølge cancer.dk indeholder snus stoffer, der ætser tandkødet. Snus kan også give tandkødet en hvidlig og rynket overflade, give tænder misfarvninger og farve ens spyt brunt. Samtidig får stofferne tandkødet til at trække sig tilbage, så mere af tænderne bliver blottede. Det kan man ikke reparere igen. Foto: David Leth Williams (Scanpix)

Alminde-Viuf Fællesskole sætter fra næste skoleår et forebyggende arbejde omkring brug af snus i søen. Det sker blandt andet efter henvendelser om, at det blandt nogle elever er sejt at bruge snus.

Kolding: Der skal sættes en stopper for brugen af snus blandt eleverne på Alminde-Viuf Fællesskole, og der skal gøres op med, at nogle unge synes, det er sejt at bruge snus. Det mener man i skolens ledelse og skolebestyrelse, der i øjeblikket er ved at forberede en forebyggende indsats mod brug af snus blandt børn og unge. Arbejdet sættes for alvor i gang efter sommerferien, men allerede nu er man sammen med sundhedskoordinator Anne Bislev Lynge fra Kolding Kommune ved at finde ud af, hvordan man fra skolens side skal gribe det forebyggende arbejde an. Skoleleder Søren Storm fra Alminde-Viuf Fællesskole understreger, at indsatsen ikke sættes i gang, fordi man har konstateret et stort problem med snus blandt skolens elever. - Men vi har kigget på tendensen og kan forstå, at det er cool og rigtig sejt med snus blandt nogle unge, og at vi har det i lokalmiljøet. Vi har desuden fået nogle forældrehenvendelser om snus og om, at der er noget i spil. Vi vil i den forbindelse gerne ind og forebygge så tidligt som muligt, fortæller Søren Storm. Han tilføjer, at også den lokale ungdomsklub har henvendt sig til skolen omkring snus.

Det skal du vide om snus Der er 40 gange så meget nikotin i snus som i cigaretter. Nikotinen optages langsommere via snus end via cigaretter.

Det er ulovligt at sælge snus i Danmark. Det, men køber her i landet, er tyggetobak, der indeholder stort set det samme som snus. Her tygges snusen for at kunne optage indholdet gennem slimhinderne.

Ifølge cancer.dk bruger 9 % af de 16-19-årige drenge snus dagligt, ugentligt eller sjældnere, og 10 % af de 21-25-årige drenge bruger snus dagligt, ugentligt eller sjældnere.

Blandt pigerne er snus meget mindre udbredt.

Skolens opgave Han forklarer, at man på skolen sidestiller snus med rygning, og at eleverne derfor naturligvis ikke må indtage snus i skoletiden. Hvorfor går I som skole ind i det forebyggende arbejde i stedet for at overlade det til forældrene at tage sig af det? - I første omgang er det selvfølgelig forældrenes opgave. Men som uddannelses- og dannelsesinstitution er det også vores opgave at oplyse om, hvad for eksempel snus gør ved elevernes sundhed og krop, og hvad det kan have af konsekvenser at bruge det, siger Søren Storm. Han forklarer desuden, at der i forbindelse med det forebyggende arbejde om snus og rygning også vil blive arbejdet med elevernes mentale trivsel.

Snus ødelægger munden Sundhedskoordinator Anne Bislev Lynge kalder det rigtig godt, at en skole ikke kun er opmærksom på cigaretter men også på snus. - Når røg bliver forbudt, er der måske nogle, der i stedet bruger snus. Snus er desuden ofte første skridt på vejen til at ryge. Det er lidt nemmere, og det lugter ikke, ligesom man også kan tage det i det skjulte, for eksempel i timerne. Men det er røgfri tobak, og man bliver afhængig af det, fortæller Anne Bislev Lynge. Hun anbefaler, at man på skolerne blandt andet kan forsøge at ramme eleverne på deres forfængelighed i arbejdet mod snus. - Snus giver jo klare, synlige skader på din krop. Man får grimt tandkød, og det ødelægger mundhulen - og hvem gider at kysse en med en ødelagt mund, siger Anne Bislev Lynge, der fortæller, at snus især appellerer til unge drenge. Ifølge sundhedskoordinatoren er man på efterskoler meget opmærksom på unges brug af snus. Sidste år kørte man også en kampagne mod snus på IBC.