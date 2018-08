Dronningens nytårstale har inspireret: Kolding-skole holder unyttig uge

Skoleleder på Lyshøjskolen, Anders Svendsen, glæder sig skolens unyttige uge og håber, at både elever og forældre får en reminder om, at det er vigtigt også at lave unyttige ting af og til. Foto: Søren Gylling

En hel uge i det unyttiges tegn venter eleverne på Lyshøjskolen om en måned. Årets emneuge bliver en unyttig uge, der er inspireret af dronning Margrethes nytårsopfordring til at lave noget unyttigt en gang imellem.

Kolding: En hektisk og travl hverdag hvor elevernes præstationer konstant bliver vejet og målt i løbet af skoledagen, og hvor de er "på" deres elektronik adskillige timer dagligt. Dette bliver der lavet om på for Lyshøjskolens cirka 1000 elever, når skolen om en måned holder sin årlige emneuge. En unyttig uge venter nemlig eleverne, og i løbet af emneugen skal de kun bedrive skoletiden med at lave unyttige ting, fortæller skoleleder Anders Svendsen. Han forklarer, at skolens personale i planlægningen af emneugen lod sig inspirere af dronning Margrethes budskab i den seneste nytårstale om, at danskerne husker at lave noget unyttigt en gang imellem. - I dag er alt utrolig fortravlet, og eleverne ved ikke, hvad det vil sige at lave noget unyttigt og bare fortabe sig i noget. Men i vores unyttige uge bliver intet målt og vejet, og eleverne skal ned i tempo og finde ud af, hvordan de fordyber sig, siger Anders Svendsen.

Male sten Han understreger, at ugen ikke kommer til at indbefatte underholdning og tivolisering af dagene. Der bliver ikke arrangeret busture til Legoland. I stedet handler det om at komme ned i tempo og bare være sammen med de andre elever, mens man laver noget unyttigt. Lærere og pædagoger har fundet på en række workshops, som eleverne kan vælge sig ind på. Det kan for eksempel være at male sten, mindfulness, læse bøger, være i naturen og dyrke sport. - Det er spændende, hvordan eleverne er sammen, når de bare sidder sammen og maler på sten. Når de ikke skal konkurrere eller spille Fortnite, siger Anders Svendsen, der gerne vil sende et signal til både elever og forældre om, at det er vigtigt at gøre noget unyttigt.