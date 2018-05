Dronningen på Koldinghus: Til lykke til Kolding med et storslået jubilæum

Det var historisk, da Kolding og slottet Koldinghus fejrede sit 750 års jubilæum. Slottet har en markant fortid som jysk kongeborg, og der var stor royal opbakning til festlighederne, for dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie havde valgt at ankomme til byen i fællesskab med Kongeskibet Dannebrog.

Eller sagt på en anden måde: For under en uge siden, flød regnvandet i Koldings gader, mens blæsten ruskede uhæmmet i buske og træer. Blot få dage senere var alt vendt på hovedet. Heldet var kommet til Kolding, der lørdag havde dækket op til folkefest under åben himmel.

Når man skal holde havefest i Danmark, er det ikke tilstrækkeligt, at man har forberedt sig i god tid. Man skal også have heldet med sig.

750 år spillet en væsentlig rolle både i Danmark og for Kolding by. Slottet var den drivkraft, som fra afslutningen af 1200-tallet var med til at forvandle det lille fiskerleje ved bunden af Kolding Fjord til en betydelig by.

Dronning i rødt

For en sjælden gangs skyld ankom de tre kongelige søstre i fællesskab på et officielt besøg. De kom for at fejre, at Koldinghus - og byen Kolding - i år kan fejre 750 års jubilæum.

Selve byen er nok ældre end de 750 år, men antagelsen er, at Kolding har udviklet sig i nøje samklang med slottets eksistens, så derfor var der inviteret til dobbeltjubilæum. Symbiosen mellem by og slot kom dronning Margrethe også ind på, da hun holdt festtalen for de mange, som var stimlet sammen i Staldgården og langs slotsbanken ved Koldinghus.

- Helt hvornår, der udvikler sig et samfund af betydning her på stedet, er usikkert, men borgen grundlægges i 1268 under Erik Klipping, og den blev i tidens løb et vigtigt sted for de danske konger. Her i ly af borgen udviklede byen sig, og Kolding blev i sig selv et handelscentrum, sådan som byen er det den dag i dag, begyndte majestæten, der var klædt i en rødmønstre kjole, og uden på bar en dannebrogsrød jakke med matchende hat. Hun udgjorde en naturligt samlingspunkt for festen.

- Kolding har en profil, som ikke alene skyldes borgen højt på sin banke, fortsatte dronningen, der blandt andet uddelte roser til Koldings innovative virksomheder og mange uddannelsessteder.

- Det sætter sit præg på både by og opland og får mange mennesker til at besøge byen og dens museer. Det er en glæde for mig igen at besøge byen og at lykønske Kolding og koldingenserne - ja, hele området med det storslåede jubilæum.