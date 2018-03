Dronningen får følgeskab af sine søstre på Koldinghus

Dronning Margrethe har meddelt sit besøg, når Koldinghus og byen fejrer sit 750 års jubilæum. Nu har hendes to søstre, dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte, også givet tilsagn om at deltage.

Kolding: "Lidt royal har man lov at være". Sådan lyder Billed-Bladets kendte pr-slogan, og den replik kan koldingenserne roligt låne, når man den 5. maj markerer 750 års jubilæet for både by og slot. Kongehuset kommer nemlig til at sætte et markant aftryk på festlighederne, der kommer til at foregå i og omkring Staldgården.

Dronning Margrethe har allerede meddelt, at hun gerne vil komme til Kolding for at fejre begivenheden, og nu oplyser Kongehuset, at også dronningens to søstre har givet tilsagn om at komme. Det er ikke så ofte, men ser hele det royale trekløver ved samme begivenhed ude i landet, men det sker altså her.

På nuværende tidspunkt har Kongehuset ikke flere oplysninger at knytte til besøget.

- Det er på et meget tidligt tidspunkt, at vi har offentliggjort et tilsagn om at deltage, men selve programmet for deltagelsen kan vi ikke gå i detaljer med allerede. Der skal nok komme et program, når vi kommer tættere på datoen, oplyser kommunikationsmedarbejder Frederik Nellemann Linde fra hoffets pressetjeneste.