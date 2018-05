Dronningebesøg og folkefest: I dag kigger hele Danmark mod Kolding

Kolding: Når du tænder for dit tv eller din radio i dag, så bliver det svært at komme uden om fejringen af Kolding og Koldinghus' 750 års jubilæum. Samtlige tv-stationer med nyhedsdækning har sat kurs mod postnummer 6000, og det samme har i øvrigt en lang stribe af de ugeblade, der har tradition for at følge kongefamilien ganske tæt.

Årsagen er, at det kommer til at gå ganske usædvanligt for sig, når dagens jubilæumsfest begynder at rulle. Det er nemlig et særsyn, at dronning Margrethe følges med sine to søstre, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie, på et officielt besøg.

Tilmed ankommer det royale trekløver med Kongeskibet Dannebrog, der lægger til kaj ved inderhavnen i Kolding omkring klokken 9. Det er den slags, der er gode billeder i.

- Vi har ingen anelse om, hvor mange mennesker der dukker op, for vi har ikke før holdt en tilsvarende fejring. Men vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at fejre byen og slottet sammen med den kongelige familie, siger Thomas C. Thulstrup, der er direktør på Koldinghus.