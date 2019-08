Drømmen er at få Mads Langer til Jordrup

Lørdag var det fjerde gang, at den lille Markant-festival i Jordrup rullede hen over den smukke træscene bag Fynslundhallen, og arrangørerne var optimistiske, selvom vejret drillede igen i år.

Jordrup: Det er ikke mange små landsbyer, som kan prale med at have deres egen festival - men det kan Jordrup, hvor festivalen Markant lørdag for fjerde gang leverede hygge, socialt samvær, mad, drikke og god musik med primært lokale amatørkunstnere på den smukke træscene godt gemt bag træerne ved Fynslundhallen.

Festivalen blev igen i år drillet af regnvejr, men det tog arrangørerne med oprejst pande med vejrudsigt til opholdsvejr og solstrejf forude. Først på eftermiddagen var de overbeviste om, at der nok skulle dukke et sted mellem 300 og 400 op inden midnat - nøjagtig som sidste år og året før det.

Det er amatørmusikeren Søren Rask og tømrer og scenebygger Poul Kunkel, der er idémændene bag den lille 12 timers festival, og det hele handler først og fremmest om, at musikerne skal synes, det er sjovt at spille. Så må hensynet til publikum komme derefter, forklarer Søren Rask.

- Det her er jo startet, fordi vi gerne vil give amatørmusikerne et sted, hvor de kan få en chance. Derfor er scenen også bygget sådan op, at musikerne kan høre, hvad de selv spiller, for hvis de ikke kan det, spiller de ikke godt, siger Søren Rask, som selv var på scenen med sit band Stroker. Lørdag agerede bandet også backinggruppe for Sørens mor Jonna, som er et fast indslag på Markant med sit keyboard, glad pop og dansktop-hits.

Men Søren har planer om at bruge Markant-scenen til mere i fremtiden.

- Min drøm er at få større kunstnere til at optræde med intimkoncerter. Jeg forestiller mig Mads Langer med hans klaver. Men så bliver det dyrt for de 1500, der er plads til. De kommer til at betale kassen, og så kan vi sætte en storskærm op til resten ude bagved, siger Søren Rask, som ikke vil gætte på, hvornår det bliver.

- I første omgang vil vi bare gerne nå dertil, at vi kan give dem, som optræder, nogle penge for det, smiler han.