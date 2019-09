Drikkevand tjekket for forbudt svampemiddel: Alle 100 boringer er rene

I løbet af sommeren er alle 100 aktive vandboringer i Kolding Kommune testet. Analyser af prøverne viser, at vandets indhold af svampemidlet CTA i alle tilfælde er under grænseværdien.

Kolding: Du kan roligt drikke løs af vandet fra vandhanen. I Kolding er alle 100 aktive boringer i løbet af sommeren blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfornsyre, CTA, der bruges i et svampemiddel. Og i alle prøverne lå mængden af stoffet under grænseværdien.

- Det er en utrolig glædelig nyhed og en stor lettelse, at der ikke er fundet spor af CTA i én eneste af Koldings drikkevandsboringer. Vi har valgt at få testet boringerne fremfor at teste det vand, der kommer ud af hanen, så en forurening ikke kan blive skjult ved opblanding, forklarer formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V) i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Jeg vil gerne takke vandværkerne for en hurtig reaktion, som er med til at give borgerne tryghed for, at de kan drikke vand fra hanen uden at være bekymret for CTA.