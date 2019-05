Dramatisk topopgør i Skive

Kolding IF skulle forsøge og hente point mod 2. divisions nummer 1 i en svær udekamp mod Skive IK. Opgaven blev også en for stor mundfuld da koldingenserne tabte med 1-0 i det, som blev til et dramatisk opgør helt til det sidste.

De indledende minutter satte Skive Kolding under pres. Flere store muligheder åbnede sig for Skive, blandt andet et sprak ude fra feltet, som lige blev rettet en smule af, men Jens Rinke var klar med en hurtig fodparade. Der skulle ikke gå længe før Skive bragte sig foran med 1-0. Et godt frispark fra Mads Schäfer ramte en helt fri Magnus Jensen inde foran mål og scorede med stor sikkerhed.

Kolding fik heller ikke efter scoringen deres spil til at hænge sammen. De fleste af afleveringerne var upræcise og de store målchancer udeblev for koldingenserne. Skive forsatte ufortrødent deres pres på Kolding og kunne gentagende gange havde bragt sig yderligere foran.

Anden halvleg startede bedre for Kolding, hvor de kom ud med gode offensive takter. Det ledte til en god mulighed for Kolding angriberen Rune Nautrup, men tæt inde under mål falder angriberen til jorden. Dommeren vurderede hændelsen som film og udløste et gult kort til Rune Nautrup.

Der manglede kvalitet i Kolding afslutninger når de endeligt besøgte modstanderens banehalvdel. Mulighederne var der få af og dem som Kolding spillede sig frem til manglede skarphed i afslutningerne. I de døende minutter fik Kolding en gylden mulighed. Hånd på bolden i Skrives målfelt gav Kolding straffespark helt til sidst. Rune Nautrup stod med ansvaret for at sende bolden de sidste elleve meter ind. Han placerede bolden midt i målet, som blev reddet af Skives målmand. Kampen endte 1-0 til Skive IK og fastholder derfor førstepladsen.

Kolding IF skal spille igen lørdag den 1. juni, hvor de på hjemmebane møder deres nærmeste forfølger i oprykningsspillet Brabrand.

Skive IK - Kolding IF 1-0 (1-0)

Fodbold, 2. Division, Herrer

Mål for begge hold: Magnus Jensen (13.)