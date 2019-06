Kolding IF skulle forsøge og få tre tiltrængte point efter de mistede vigtige point til topholdene i 2. Division. Modstanderen var AB, som ikke har været stærke på hjemmebane i oprykningsspillet. Kolding IF var derfor pisket til en sejr, og efter stor dramatik kom sejren også i hus efter en nervepirrende afslutning på kampen, som endte 1-2 til Kolding IF.

I løbet af første halvlegen fik Kolding IF vendt den dårlige start. En god aflevering til Mads Zederkof endte i en afslutning, der dog røg langt over mål. Det var specielt skarphed i afslutningerne, som afholdte Kolding holdet fra at score, efter de fik spillet sig frem til gode muligheder. Efter at Kolding havde fået bedre gang i spillet endte halvlegen dog målløst 0-0.

Anden halvleg startede skidt for koldingenserne. Efter ca. ti minutter af halvlegen endte Kolding med at komme bagud. Et rigtigt flot opspil med gode afleveringer uden for feltet endte i en farlig afslutning, som også endte i en scoring.

I de efterfølgende minutter var Kolding rystede. Kort tid efter opgav de endnu en stor chance til værterne, men heldigt for Kolding røg bolden forbi stolpen og ud til målspark. AB pressede hårdt på for at øge deres føring over koldingenserne, men denne gang var det AB, som var præget af uskarphed foran målet.

Kolding satte alle kræfterne ind på i jagten på at få point med hjem fra det sjællandske. Efter bolden hoppede lidt tilfældigt rundt omkring feltet endte bolden for fødderne af Rune Nautrup, som tørt kunne udligne for Kolding. Kampen fik en hæsblæsende afslutning med store chancer til begge hold. Rune Nautrup havde nerverne og skarpheden til at afgøre kampen, og sikrede med sin scoring tre tiltrængte point til Kolding.

Kolding holder fast i anden pladsen med et point foran Brabrand IF. Næste kamp for Kolding er på hjemmebane mod Ringkøbing d. 5/6 klokken 19:00.

AB - Kolding IF 1-2 (0-0)

Fodbold, 2. Division, Herrer

Mål for Kolding IF: Rune Nautrup (76. 90+3.)