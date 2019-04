Dræbte soldater blev mindet: - Det slag er en del af vores identitet

Kolding og Christiansfeld var omdrejningspunkter for et af de større slag under borgerkrigen i 1849. Slaget blev på årsdagen markeret med musik og kransenedlæggelse ved fællesgraven på Gudsageren.

Christiansfeld: Den 23. april er en dato, der står mejslet ind i historiebogen om Christiansfeld og Kolding. For på den dag i 1849 rykkede verdenshistorien tæt på, da den nationale bølge, der i de år skyllede ind over hele Europa, resulterede i et blodigt slag i og omkring Kolding. Tirsdag blev der lagt tre kranse ved fællesgraven for de 38 soldater - både danske og preussiske - der faldt den dag. I alt ligger 117 soldater fra 1. slesviske krig begravet på Gudsageren. - Slaget den 23. april har en kæmpe betydning for vores fælles identitet, fordi både Kolding og Christiansfeld var involveret. Kampene foregik i Kolding, mens kirken i Christiansfeld blev brugt som lazaret. Derfor vil jeg også bakke op om, at vi bliver ved med at markere dagen i det omfang, vi gør i dag, siger Jesper Elkjær, der er formand for kulturudvalget i Kolding. Bernt Sielemann, vicepræsident ved De Danske Forsvarsbrødre, er helt enig: - Man skal altid huske at mindes dem, som er gået bort. Og det var et slag den 23. april, som forener syd- og sønderjyder.

Kampen i Kolding Indtil 1864 fungerede Kolding Å som en grænse mellem Kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Da den nationale bølge skyllede hen over Europa i midten af 1800-tallet, blev Slesvigs tilhørsforhold pludseligt et problem.



Resultatet blev 1. Slesvigske Krig, 1848-50, og siden krigen i 1864, der afgjorde spørgsmålet på slagmarken. Et af de store slag under 1. Slesvigske Krig fandt sted i og omkring Kolding.



Bogen "Det glemte slag" af Kim Mikkelsen fortæller slaget i og omkring Kolding den 23. april.

Foto: Ludvig Dittmann Elever fra 5. klasse på Christiansfeld Skole fulgte hele programmet fra kirkesalen til Gudsageren. Foto: Ludvig Dittmann

Siden kommunesammenlægningen er markeringen den 23. april vokset med flere inviterede deltagere, og i år var ingen undtagelse. Centralt stod koncerten med Slesvigske Musikkorps i Brødremenighedens kirkesal. - Vi har ikke taget forskud på Tour de France, som jo også kommer her til Christiansfeld, men vi er på en "Tour de Nationale Mærkedage", hvor vi spiller i forbindelse med en lang række markeringer rundt i landet, sagde trompetist Henrik Rønnow i sin indledning. Seneste var orkestret i Sønderborg ved markeringen af slaget ved Dybbøl, og næste gang, man kan høre det imponerede orkester, bliver den 4. maj, hvor Danmarks befrielse markeres med den store lysfest på Haderslev Kaserne, hvor mere end 10.000 mennesker traditionen tro vil være samlet på kasernepladsen.

Foto: Ludvig Dittmann Blandt deltagerne sås 1. viceborgmester Søren Rasmussen (i midten) fra Kolding Byråd. Foto: Ludvig Dittmann

Elever i optoget Blandt de mange, som var mødt op til tirsdagens markering, var 5. klasse fra Christiansfeld Skole. Eleverne hørte koncerten i kirkesalen, og de gik med i optoget mod Gudsageren, hvor tre kranse blev lagt ved den fælles krigergrav. - Sådan gør vi jo i Danmark, når vi ærer faldne soldater, og det er vigtigt, at eleverne oplever det, siger Kamilla Wismann, der er dansk- og historielærer. Hun fortæller, at klassen forinden har haft besøg af den lokale byguide Lorenz Asmussen for at fortælle om dengang, da 1. slesvigske krig satte sig præg på livet i Christiansfeld. - Derfor giver det også god mening at være med i dag. Det er en fysisk form for historieundervisning, siger Kamilla Wismann. Om stemningen dengang i 1849 kan man bl.a. læse i bogen "Det glemte slag", hvor Kim Mikkelsen citerer løjtnant Borsch for denne øjenvidne-beskrivelse fra Gudsageren: "Om eftermiddagen fandt de højtidelige begravelser sted til lyden af dæmpede trommehvirvler. Et fåtal af soldaterne blev begravet i en groft tilhugget kiste, de fleste måtte nøjes med at blive svøbt i lagener. Et stor fællesgrav omsluttede ven og fjende: En afdeling af 1. Kompagni afgav æressalut. Selvfølgelig var det ikke gjort med denne ene gang; men så længe vi lå i Christiansfeld hørte det til vores daglige pligt om eftermiddagen at følge de døde det sidste stykke vej".

Foto: Ludvig Dittmann Mange elever fra Christiansfeld Skole fulgte koncerten i kirkesalen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Slaget bliver markeret hvert år den 23. april. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Mange soldaterorganisationer var repræsenteret. I alt var der 16 faner ved kransenedlæggelsen. Foto: Ludvig Dittmann