Drabssag: Politiet leder igen efter Bent Ovesen i Kolding Fjord og Lillebælt

Politi og søværn skal i weekenden igen på vandet for at søge efter den eftersøgte Bent Ovesen, der er mistænkt for drabet på sin hustru. Han forsvandt for næsten fire måneder siden.

- Det kan jeg ikke sige noget om, men vi har et fint samarbejde med søværnet, der har ekspertisen på vandet. Jeg vil heller ikke komme ind på det tekniske udstyr, som søværnet har ombord på skibene. Dog kan jeg sige, at vi kan sætte alt det tekniske udstyr i spil, som vi har brug for.

Sidste år blev 61-årige Aase Ovesen dræbt i sit hjem mellem den 26. oktober om aftenen og den 27. oktober tidlig morgen.Siden da har hendes mand, Bent Ovesen, der dengang var 63 år, været eftersøgt af politiet.Han er sigtet for drabet og varetægtsfængslet in absentia.

Alle antenner ude

Når I tager ud på vandet igen, er det så fordi I har fået nye spor, der giver grund til at tro, at I kan finde den eftersøgte eller hans bil der?

- Ikke her og nu. Det er stadig en bred søgning, vi har. Det kan stadig være aktuelt at lede på land, for eksempel i en tæt bevokset skov, i en forladt lade eller et andet sted. Vi har stadig alle antenner ude, forklarer Carit Andersen.

Det er næsten fire måneder siden, at Bent Ovesen forsvandt. Hvis han var i fjorden eller Lillebælt, er der så ikke stor risiko for, at strømmen kan have ført ham væk?

- Der er mange parametre i forhold til vand, strøm, kulde og varme. Selv om jeg har været med i mange år, så kan jeg ikke udtale mig om det. Det vil være rent gætteri.

Politiet har fokus på at finde bilen, fordi ordensmagten tror, at bilen kan give et hint om, hvor den mistænkte kan findes.

Tror I, at han er i bilen?

- Det er en hypotese blandt flere. Det kan også være, at han er i området omkring bilen, eller at der er noget i bilen, der kan give os en pejling på, hvor han kan være henne. Bilen er omdrejningspunktet for, at vi får mulighed for at komme videre med sagen.

Skal i lede både lørdag og søndag?

- Det har vi planlagt, men jeg ønsker ikke at oplyse konkrete tidspunkter, svarer efterforskningslederen.