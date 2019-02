Dorthe fejrer 50 år og 100 shoppingmesser

Kolding: På den første forårsdag kan Kolding-pigen Dorthe Kildal Johannsen fejre sin 50-års fødselsdag. Og til maj kan hun slå dørene op til sin shoppingmesse nr. 100.

Fødselsdagen markeres fredag 1. marts fra kl. 13 til 17 på Vinbaren i A.L. Passagen, hvor Dorthe har inviteret hele sit netværk til at komme og drikke en skål med hende. I mere privat regi bliver den runde dag fejret med 11 veninder, som hun har inviteret en tur med til Hamborg og Timmendorfer Strand, som er hendes to favoritsteder i Tyskland.

- Når nu man bliver 50, så skal det altså også fejres. Jeg glæder mig så meget, siger forretningskvinden, der blandt andet er kendt for at stå bag ShoppingBazar.

Netop ShoppingBazar, som Dorthe har drevet siden 2005, runder sin messe nr. 100 til maj. Jubilæumsbazaren kommer til at foregå i Messe C i Fredericia 11. og 12. maj.

Her vil man kunne shoppe kendte varemærker på 200 stande. Man kan blandt andet finde tøj, sko, smykker, tasker, børnetøj, legetøj, fødevarer, skønhedsprodukter, briller og møbler.

- Det bliver med guldballoner, jubilæumsbanko og et stort lotteri. Mange af mine gamle udstillere har sagt ja til at være med på den her messe, så der bliver virkelig meget godt at komme efter, lover Dorthe.