Dorte må ikke længere kalde sig dagplejer: Jeg synes, det er plat

Med en ny dagtilbudslov i sommer er tiden nu kommet til, at alle private dagplejere skal ændre navn til 'privat pasningsordning'. Dorte Charlotte Krabbe har passet børn i over ti år i Hjarup og har i slutningen af december været nødt til at ændre navn på sin dagplejeordning. Hun føler, at lovændringen er chikanerende.

Vamdrup: Mens de tre små børn leger rundt inde på legeværelset hjemme hos 42-årige Dorte Charlotte Krabbe, har hun efter den nye dagtilbudslov fra i sommer været nødsaget til at ændre navnet på sin pasningsordning. Før kaldte hun sig for 'Hjarup Dagpleje' eller i mere daglig tale 'Dortes Private Dagpleje', men efter lovændringen er det blevet til 'Dortes private pasningsordning i Hjarup'.

Udover en ændring af sin hjemmeside har Dorte Charlotte Krabbe, som har passet børn siden 2008 både i kommunalt og privat regi, måttet lave et nyt skilt til huset og få lavet nye visitkort.

- Jeg synes, det er noget pjat, fordi ordet 'dagplejer' er jo det, som folk kalder det at være hos mig. Jeg har både prøvet at være kommunal og privat, og jeg synes jo stadig, at det skridt jeg tog fra at være kommunal til privat, der er jeg jo den samme person, siger Dorte Charlotte Krabbe, som fortæller, at hun nu bliver nødt til at være mere opsøgende efter navneændringen.

- Der er jo ingen, som ved, hvad 'privat pasningsordning' er. Folk kender mig som 'Hjarup Dagpleje', og hvis du går ind og skriver det på nettet, så findes siden ikke mere, fordi den ikke må være der. Så folk kommer ind til en lukket side. Folk ved ikke hvem, jeg er nu.

Særligt påpeger hun også, at hun hele tiden skal huske på, om hun har fået ændret navnet alle steder, fordi der bliver lavet tilsyn med om den nye navneændring bliver overholdt.

- Hvis jeg ikke har gjort det, vil de selvfølgelig påpege det, men de kan jo tage min tilladelse til at passe børn. Så jeg håber ikke, at jeg har glemt at ændre det et sted.