Dorothea Teatret var med i slutspurt om stor kulturpris

Selv om det blev Leif Maibom, der mandag aften løb med JydskeVestkystens kulturpris, så var Dronning Dorothea Teatret glade for, at man var nået frem til slutspurten.

- Det er fantastisk for os, at vi overhovedet er nomineret, for det betyder, at vi er på rette vej. Man kan sagtens sidde i en rundkreds og blive enige om, at vi har gang i noget rigtig fedt, men det betyder meget, at der kommer nogen udefra i en helikopter, og som også godt kan få øje på, hvad vi går og laver, siger Jacob S. Knudsen, der er formand for det lokale teater, som holder til i Zahnsgade, når ikke teatret står bag de store festspil ude på amfiscenen.

Kolding: Mandag aften stod den på et glas champagne før aftensmaden for Jacob og Gyta Knudsen. Sådan er det næppe til dagligt, men mandag var parret i Musikhuset Esbjerg, hvor de officielt repræsenterede Dronning Dorothea Teatret, der var en af de tre nominerede til JydskeVestkystens årlige kulturpris. Udover æren består prisen af 50.000 kroner.

Bredt kulturlandskab

Forud for prisfesten havde formanden læst på lektien og set, hvem der har vundet kulturprisen de foregående 22. gange, den er blevet uddelt.

- Og det er jo imponerende, hvor bredt et spektrum prisen dækker over. Der vil altid være nogle store og tunge i kulturlandskabet, men prisen er også givet til mindre organisationer og enkeltpersoner. I Kolding ville det være oplagt at give en pris til Koldinghus og Trapholt, fordi de rager op, men der er også meget andet kultur i vores by, og det er også vigtigt, at vi husker at fremhæve det.

Her har JydskeVestkystens kulturpris en rolle at spille, mener Jacob S. Knudsen. Det samme har andre af de lokale priser, der deles ud i landsdelen.

- Hvis man kun så de to store tv-kanaler eller læste de landsdækkende aviser, så kan man godt få det indtryk, at der ikke er meget kultur udenfor København og Aarhus. Men det ved vi andre jo godt, at der er.