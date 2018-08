Domea har fat i investorer til Klostergården-byggeri

- Lige nu er vi i den situation, at vi har en hensigtserklæring fra én, som gerne vil investere i projektet, og derudover har yderligere en investor vist sin oprigtige interesse. Nu arbejder vi benhårdt på at få en endelig aftale. Jeg har ikke været så optimistisk før, som jeg er nu, siger projektchef Louise Prahm fra Domea.dk.

Svær byggegrund

Et flertal i Kolding Byråd sagde tirsdag aften ja til at give Domea.dk en fristforlængelse på et halvt år til at få byggeriet sat i gang, så deadline for boligselskabet nu hedder 28. februar 2019. I forvejen er projektet voldsomt forsinket, idet det oprindeligt var planen, at de 92 nye lejeboliger skulle stå klar i 2017.

- Det her projekt har ikke været nogen nem opgave, forklarer Louise Prahm og peger på, at der er flere penge i at bygge boliger end i at bygge private parkeringspladser.

Dertil har det vist sig, at der er særlige udfordringer med selve byggegrunden.

- Det er en svært tilgængelig byggeplads, som ligger op ad eksisterende, gamle bygninger. Og så står grundvandet meget højt i området. Vi vil håndtere udfordringerne blandt andet ved at vibrere spuns i i stedet for at banke dem i, men det er bare dyrere, og vi har jo et rammebeløb, vi skal holde os indenfor, siger projektchefen, som forsikrer, at Domea.dk ikke går på kompromis med, at boligerne skal være ordentlige og af god kvalitet.

- Så jeg er virkelig taknemmelig for alle dem, som har hjulpet os mere eller mindre gratis med at finde løsningerne på udfordringerne, siger hun.