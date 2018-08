Byrådsflertal giver boligselskab et halvt års fristforlængelse. Dårligt signal at sende til investorer og boligselskaber, mener radikale Jesper Elkjær.

Et stort flertal i Kolding Byråd siger nemlig nu - omend nødtvungent - ja til at forlænge fristen for, hvornår boligselskabet skal indsende det såkaldte skema B for byggeriet til Kolding Kommune frem til 28. februar 2018. Skema B beskriver økonomien i byggeriet i detaljer og skal godkendes af byrådet, før Domea.dk må sende opgaverne i udbud.

Kolding: Boligselskabet Domea.dk har nu et ekstra halvt år til at få skruet økonomien sammen i sit planlagte byggeri af 92 almennyttige boliger og en privat p-kælder med ligeså mange pladser ved Klostergården midt i hjertet af Kolding.

Jeg er virkelig forhippet på, at de her boliger skal bygges. Der ser frygteligt ud i området i dag, og vi mangler boligerne.

Det er dette projekt, Domea.dk har lovet Kolding Kommune at bygge ved erstatning for Klostergpården. Illustration: Domea.dk

Forhippet

Borgmester Jørn Pedersen (V) er slet ikke begejstret for den yderligere forsinkelse, som især skyldes, at Domea.dk endnu ikke har kunnet finde en privat investor til den p-kælder, som Kolding Byråd har forlangt at få som en del af byggeriet.

- Men jeg er virkelig forhippet på, at de her boliger skal bygges. Der ser frygteligt ud i området i dag, vi mangler boligerne, og vi kommer også til at mangle et betragteligt beløb i kommunekassen, hvis vi kræver, at handlen skal gå tilbage, siger han. Domea.dk har betalt 19,2 millioner kroner for Klostergården.

Så sent som i marts sagde du, at en fristforlængelse ikke kunne komme på tale, og at Domea.dk måtte lade handlen gå tilbage, hvis de ikke kunne holde, hvad de har lovet?

- Ja, men nu siger de, at de har et konkret tilsagn fra én, der vil investere i p-kælderen, og at de sigter på at gå i gang med byggeriet i starten af næste år afhængigt af vejrliget selvfølgelig. Vi kunne godt tage grunden tilbage og genudbyde den, men så går der ikke et halvt år, men to et halvt år, før et byggeri kan komme i gang, påpeger borgmesteren, som bekræfter, at andre boligselskaber står klar i kulissen til at tage over.

- Det er rigtigt, men det er også til en anden pris, tilføjer han.