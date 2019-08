Domea-byggeri i Christiansfeld endelig sat igang: Hvor det gamle møder det nye

Foto: Peter Leth-Larsen

Käte Thomsen, der til daglig er forstander for Brødremenigheden i Christiansfeld, fik æren af at lave "første spadestik". Efter et uheldigt ryk med den store gravmaskine, der satte et nervøst sus igennem publikum, måtte hun få lidt hjælp. Foto: Peter Leth-Larsen