Domea-byggeri endelig i gang efter års forsinkelse

I juli regner Domea.dk med at gå i gang med at rive ned, bygge om og bygge nyt, så 29 nye familieboliger kan være klar i Lindegade/Nørregade om halvandet år.

Boligerne har ladet vente på sig, fordi Domeas forrige rådgiver og arkitekten på vinderbyggeriet forlod projektet i starten af 2018. Arkitekten mente ikke, at byggeriet kunne gennemføres indenfor det såkaldte rammebeløb, som er det beløb, et almennyttigt byggeri højst må koste. Faktisk forudså arkitekten en overskridelse på ikke mindre end 45 procent, fremgår det af dokumenter i sagen, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.

Christiansfeld: Nu varer det ikke længe, før boligselskabet Domea.dk går i gang med at ombygge den delvist fredede gamle skole i Lindegade 9-11-13 og Nørregade 11 til boliger og føje et antal helt nye til. Bygningerne i Nørregade 11 er ikke fredede, så de bliver revet ned for at give plads til nogle nye.

Tilpasses byen

Men efter at have entreret med Adsbøll Entreprise A/S, som bliver totalentreprenør på byggeriet, har det vist sig, at byggeriet faktisk kan opføres indenfor de tilladte økonomiske rammer, så både vinderprojektets udtryk og kvalitet er bevaret.

Derfor har Domea.dk nu bedt politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget Kolding om at godkende beregninger, som viser, at byggeriet vil koste 53,8 millioner kroner. Heraf skal Kolding Kommune bidrage med 4,3 millioner kroner i kommunal grundkapital.

Formanden for plan-, miljø- og boligudvalget, Birgitte Kragh (V), er glad for, at der nu omsider er skub i sagen.

- Selvom om Christiansfeld i 2015 blev anerkendt som verdensarv af UNESCO, så er det fortsat helt afgørende, at byen udvikler sig til et sted, hvor folk bor, og hvor livet leves. Derfor er det rigtigt glædeligt, at det nu er lykkedes at nå så langt, at vi kan sætte et nyt spændende boligprojekt i gang lige midt i verdensarvsbyen, siger hun og fremhæver, at de nye bygninger vil blive skånsomt tilpasset de øvrige bygninger i byen.