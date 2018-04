Dom for mandatsvig står fast: Leder af erhvervsforening fik foreningens penge ind på egen konto

Kolding: Landsretten vurderede, at der ikke var en gyldig grund til, at tiltalte udeblev fra landsretten, og det betyder, at byrettens dom over den daglige leder står fast.

- Retten har vurderet, at tiltalte var lovligt indkaldt til hovedforhandling, og at han er udeblevet uden lovlig grund, og at sagen derfor er blevet afvist, fortæller Simon Gosvig, der er presserådgiver i Anklagemyndigheden.

Den dømte var daglige leder af en erhvervsforening, der har udgangspunkt i Kolding. Erhvervsmanden fik hver måned 15.000 kroner for at drive foreningen og ordne de praktiske ting i forbindelse med arrangementer, typisk foredrag med erhvervsfolk. Manden blev dømt for at udnytte sin position for egen vindings skyld.