Dømt for at opbevare 1,7 kilo hash: Slipper for fængsel på grund af sygdom

Den tiltalte forklarede ved Retten i Kolding, at han blot opbevarede de knap 1,7 kilo hash for en bekendt, som han havde mødt i en lejlighed på Låsbygade 94, hvor der har ligget en hashklub.

Det faktum, at den 51-årige er kræftpatient, endte med at få indflydelse på dommen. Retten i Kolding afgjorde, at manden havde til hensigt at videresælge den store mængde hash, men alligevel slipper manden for at skulle sidde inde. Han er nemlig blevet idømt 60 dages betinget fængsel. Retten forklarede, at mandens sygdom og personlige forhold helt undtagelsesvis gjorde, at dommen blev betinget.

Og så fortalte han ellers. Han kom først ind på sin kræftsygdom, der betyder, at han i 2014 fik fjernet sin mavesæk. Han ryger hash for at få appetit og han er stadig på stærk medicin. Siden fortalte han, hvordan de 48,45 gram hash, han var i besiddelse af, var til personligt brug, mens han forklarede, at han bare opbevarede de 1659 gram hash, der blev fundet i hans lejlighed, for en bekendt.

Kolding: - Selvfølgelig vil jeg det, sagde den 51-årige tiltalte ved Retten i Kolding, da han blev spurgt, om han ville fortælle om de to forhold, han var tiltalt for.

I flere år blev der solgt hash fra en lejlighed på Låsbygade 94. Politiet kunne i april 2017 fortælle, at klubben var lukket. Forud var der blandt andet blevet nedlagt besøgsforbud på stedet.JydskeVestkysten har tidligere beskrevet, at politiet har foretaget talrige ransagninger på stedet, og at der samtlige gange blev fundet hash.

Ryger hash hver dag

JydskeVestkysten har tidligere skrevet om en lejlighed på Låsbygade 94, der blev betragtet som en hashklub, og det var her den 51-årige 2. november 2016 blev visiteret af politiet i forbindelse med en ransagning på adressen. Politiet fandt knap 50 gram hash, som den tiltalte havde på sig, og da tiltaltes lejlighed på Agtrupvej samme aften blev ransaget, fandt politiet næsten 1,7 kilo hash i en bankboks, en digital vægt, en knibtang og såkaldte pølseposer, der ofte bruges til videresalg af stoffer.

- Jeg var blevet tilbudt 50 gram hash for at opbevare godt 1,7 kilo hash for én, jeg havde mødt et par gange i Låsbygade. Jeg skulle ikke sælge det, kun holde på det. Jeg tænkte, jeg gerne ville tjene lidt ekstra, for jeg bruger mange penge på at spise tilstrækkeligt og på medicin, forklarede den 51-årige mandag ved Retten i Kolding.

Han forklarede, at han ryger omkring halvandet gram hash hver dag. Det koster ham cirka 100 kroner om dagen. Han forklarede også, at vægten kun stod i lejligheden, så han kunne holde styr på, hvor meget hash han røg, og at han ikke anser sit forbrug som et misbrug, men at han kun ryger for at få appetit.

Retten i Kolding pålagde alligevel den 51-årige, at han skal begynde et behandlingsforløb.