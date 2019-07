Kolding: I weekenden døde to unge silkeborgensere formentlig efter at have indtaget stoffet "Doltard 30 mg", har Midt- og Vestjyllands Politi oplyst.

Stoffet er et stærkt smertestillende middel, som kan være dødeligt i større mængder, og er populært blandt unge i Silkeborg-området.

Ulla Kaspersen, der er kommunikationschef i Sydøstjyllands Politi, oplyser mandag, at Sydøstjyllands Politi ikke har mistanke om, at Doltard er i omløb i Kolding. Politiet advarer desuden unge mod at midlet.