Dobbeltindbrud i villakvarter: Ingenting er blevet stjålet

Bramdrupdam: To villaer på Januarvænget i Bramdrupdam har lørdag haft ubudne gæster i tidsrummet 10.00 til 22.40.

I den første villa blev et koben brugt til at åbne et vindue, og derefter flygtede gerningsmanden ud af havedøren.

I den anden villa fjernede gerningsmanden rudelisterne for at tage ruden af. Igen blev havedøren brugt som flugtvej.

Begge boliger har ikke fået stjålet noget. Politiet vil ikke udelukke, at der kan være tale om samme gerningsmand.