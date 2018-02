Dobbelt så mange flygtninge klarer sig selv

Kolding: Har du fået ny kollega eller klassekammerat i 2017, er chancen for, at vedkommende er flygtning markant større, end den var året før. Til og med november sidste år, hvor de seneste tal stammer fra, har Jobcenter Kolding formået at få 113 flygtninge i selvforsørgelse, altså job eller uddannelse. Tallet for hele 2016 er 65.

- Det er rigtig positivt, at vi ligger højere. Det er vi meget tilfredse med, siger integrationschef Bethina Danielsen.

Hun peger på flere ting, der er lykkedes for jobcentret i arbejdet med at få flygtninge i selvforsørgelse.

- Vi har stort fokus på småjobs. Et småjob er en vej i selvforsørgelse, fordi det handler om at få foden inden for hos en virksomhed. Vi kan se, at nogle af de småjobs, flygtningene har, bringer dem i job hos virksomhederne, siger Bethina Danielsen.

Integrationschefen fortæller, at jobcentret også har haft succes med et såkaldt branchepakkeforløb, hvor flygtningene bliver introduceret til seks forskellige brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor man ikke behøver være faglært for at få et job.