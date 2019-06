Dobbelt pokal-triumf for KoldingQs ungdomshold

- Det var en rigtig pokalkamp. Vi dominerede første halvleg, og Horsens dominerede i anden halvleg, og det ender med, at Horsens kommer foran. Og så kæmper vi os tilbage og scorer i et minuts overtid. Der var lagt to minutter til i alt, siger Oliver Lundgaard, der siden januar har stået i spidsen for U15-holdet.

Kolding: KoldingQ hentede to pokaltitler hjem til hylden, da klubbens U15 og U18 piger var i aktion. På udebane i Silkeborg var der ikke stor spænding om udfaldet, da U18-holdet vandt 7-1 over Silkeborg. På hjemmebane fik de knap 500 tilskuere derimod meget mere spænding, da U15-holdet mødte Horsens, fortæller træner Oliver Lundgaard.

Boldpiger og borgmester

Scoringen af Malou Frisk i overtiden betød, at kampen skulle afgøres på straffe, og her startede Kolding med en afbrænder. Derefter snuppede Koldings anfører og målmand, Maja Poulsen, to skud, og Kolding skød resten i kassen og kunne derefter løfte pokalen og fejre sejren med en tur forbi McDonald's, som er blevet en tradition, når de har sejret.

- Uanset om vi havde vundet eller ej, så havde pigerne fået en oplevelse. Vi har gjort lidt ekstra ud af det. Der var boldpiger, en speaker og borgmesteren overrakte medaljen. Der var masser af forældre, der havde bakket op, så pigerne fik en god oplevelse, siger Oliver Lundgaard, der selv står tilbage med en god fornemmelse.

- Der var knap 500 gæster. Det er fedt at spille foran så mange. Det var sådan en rigtig pokalkamp med mange nerver, men vi fik styr på det, siger Oliver Lundgaard, der også glæder sig over, at U18 sejrede tirsdag aften, og det er ikke helt tilfældigt, at begge hold går hele vejen.

- Vi er meget udviklingsorienterede i klubben. Nogle gange træner spillerne med nogle, der er bedre og andre gange nogle, der er dårligere. Det vigtigste er at skabe et udviklingsmiljø - også på tværs af årgangene. Vi fokuserer ikke vildt meget på resultaterne. Det er udviklingen, der er afgørende, og så kommer resultaterne som regel, siger Oliver Lundgaard.