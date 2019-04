Dobbelt op på pladser: Interessen for husbåde i Marina City stiger

Kolding: Flere og flere viser interesse for at få en husbåd i bydelen Marina City ved Skamlingvejen, som Kolding Kommune er i fuld gang med at lave den nødvendige planlægning for.

Derfor bliver der nu gjort plads til flere husbåde i planerne i forhold til de 15, som hidtil har været på tale.

Behovet tegner nemlig til at være markant større. Der står lige nu knap 100 navne på listen over interesserede, og mange har udtrykt usikkerhed om, hvorvidt de overhovedet kan komme i betragtning, når der er så mange interesserede og så relativt få pladser, oplyser Marina Citys projektleder Torben Gade.

På den baggrund har styregruppen for Marina City besluttet at skabe plads til op til 14 husbåde yderligere - eller 29 i alt.

Der vil dog være forskel på pladserne.

De første 15 husbåde skal ligge langs den yderste mole i den kommende havnebydel - altså længst ude i fjorden. De næste 14 kommer til at ligge i rækken bag ydermolen. Husbådene bag yderste mole må være op til 7,5 meter høje, mens husbådene omkring nabobroen kan etableres i op til 4,5 meters højde. Ved nabobroen placeres husbådene samtidigt to og to på hver sin side af broen. Dette vil åbne for kik fra havnen og ud over fjorden, påpeger projektledelsen i sit informationsblad om Marina City.