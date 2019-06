Ditte Marie og Julia er klar til at revolutionere toilettet

Ditte Marie Fog Ibsen og Julia Sand Skovsteds nye toilet, der kan hjælpe børn og voksne med at komme af med for stoppelse, er et af de over 50 spændende afgangsprojekter, der er skabt af studerend fra Designskolen Kolding. Det hele er udstillet på Koldinghus frem til den 29. september. Foto: Søren Gylling